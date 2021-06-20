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Haberler Galeri Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!
Giriş Tarihi: 20.06.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 17:22

Oyuncu güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Son olarak dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Final yapan Ramo dizisinde karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışalaraına başladı bile. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan halleri...

Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı.

Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

Son olarak dizisinde yer alan , sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

Final yapan dizisinde karakteri ile büyük beğeni toplayan yeni dizi çalışalaraına başladı bile.

Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan 'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor.

Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!

İşte 'in beğeni toplayan halleri...

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