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Haberler Galeri Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:31

güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Son olarak dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Final yapan Ramo dizisinde karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışalaraına başladı bile. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan halleri...

Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

Ünlü oyuncu , dizisindeki olarak müthiş bir çıkış yapmıştı.

Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

Son olarak dizisinde yer alan , sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

Final yapan dizisinde karakteri ile büyük beğeni toplayan yeni dizi çalışalaraına başladı bile.

Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan 'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor.

Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Oyuncu Esra Bilgiç'ten iddialı pozlar!

İşte 'in beğeni toplayan halleri...

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