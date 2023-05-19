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Haberler Galeri Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 15:58

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır, Cici ve son olarak Boğa Boğa projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi almıştı. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan çift, ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlanmıştı.

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya yakın zamanda nikah masasına oturmuştu.

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Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

38 yaşındaki başarılı oyuncu Funda Eryiğit, anne oldu.

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

Sevilen oyuncu oğluna kavuştu.

Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.

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