Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlanmıştı.