Giriş Tarihi: 19.05.2023 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
15:58
Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi?
Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır, Cici ve son olarak Boğa Boğa projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi almıştı. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan çift, ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.