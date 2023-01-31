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Haberler Galeri Oyuncu Funda Eryiğit'ten hamilelik pozları! "Bazı aynalar, bazı olaylar"
Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:34

Oyuncu Funda Eryiğit'ten hamilelik pozları! "Bazı aynalar, bazı olaylar"

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi aldı. Ünlü çift erkek bekliyor. Bir süredir "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, son olarak hamilelik pozlarını paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

Oyuncu Funda Eryiğit’ten hamilelik pozları! Bazı aynalar, bazı olaylar

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

Oyuncu Funda Eryiğit’ten hamilelik pozları! Bazı aynalar, bazı olaylar

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

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Oyuncu Funda Eryiğit’ten hamilelik pozları! Bazı aynalar, bazı olaylar

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

Oyuncu Funda Eryiğit’ten hamilelik pozları! Bazı aynalar, bazı olaylar

Çocuklarına kavuşmak için gün sayan ikilinin, bir oğlu olacak.

Oyuncu Funda Eryiğit’ten hamilelik pozları! Bazı aynalar, bazı olaylar

Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten yeni hamilelik fotoğrafları geldi. Hamile olan oyuncu, ayna karşısında verdiği pozu paylaştı.

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