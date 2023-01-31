Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
12:34
Oyuncu Funda Eryiğit'ten hamilelik pozları! "Bazı aynalar, bazı olaylar"
Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi aldı. Ünlü çift erkek bekliyor. Bir süredir "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, son olarak hamilelik pozlarını paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.