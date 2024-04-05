Giriş Tarihi: 05.04.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
10:54
Oyuncu Gizem Güneş anlattı: Hayatımın dönüm noktasını o yıl yaşadım…
Kendini bazen dansöz, bazen sunucu, bazen oyuncu yaptı; danslı gösterili keyifli bir çocukluk geçirdi. Çocuk yaşlardan beri de setlerde. "Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" dizisiyle yıldızı parladı, şimdilerde de "Kül Masalı" ile dikkatleri üzerine çekiyor… Güzel oyuncu Gizem Güneş, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden bilinmeyenlerine, merak edilenlerini anlattı.