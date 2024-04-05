Oyuncu Gizem Güneş anlattı: Hayatımın dönüm noktasını o yıl yaşadım…

-Çok küçük yaşlardan beri setlerdesin. Oyunculukta aradığını bulabildin mi?

Evet. Hikaye ve sahne beni etkiliyorsa onu oynaması çok keyifli oluyor. O da aradığımı bulmuşum anlamına geliyor. Zaten öyle olmasa üniversitede başka bir meslek okudum, onunla devam ederdim. Hala bu işte devam ediyorsam eğer gerçekten de beni çok tatmin ettiği için.

-Son görüştüğümüzde "Kuzey Yıldızı" yeni bitmişti, dinleniyordun. Şimdi de seni "Kül Masalı" ile izliyoruz. Nasıl gidiyor?

Kül Masalı'nda diğer işlerden farklı bir tını vardı. Daha gizemli ve merak uyandıran. Ben de öyle işler izlemeyi çok severim. Biz böyle ailecek de çok izleriz dizi film. Böyle gizemli, daha polisiye, ağır ve soğuk giden işleri severiz. Bu iş de bende o tadı bıraktı aslında. "Ne olacak, ters köşeler mi çıkacak?" falan derken "Ben bu işin içinde olmalıyım" dedim.