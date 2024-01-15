Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! "Perişan oldum"

"Asla uyuyamadım"

"Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum.

Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.