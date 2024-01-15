Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:50
Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! "Perişan oldum"
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Ünlü oyuncu Gupse Özay, ailesi ve anneliğiyle hakkında samimi açıklamalarda bulundu.