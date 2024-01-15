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Haberler Galeri Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! "Perişan oldum"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:50

Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! "Perişan oldum"

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Ünlü oyuncu Gupse Özay, ailesi ve anneliğiyle hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! Perişan oldum

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! Perişan oldum

Oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırmıştı.

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Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! Perişan oldum

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay, 1.5 yaşındaki kızı Jan Asya'yı, eşi Barış Arduç'u ve anneliği anlattı.

Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! Perişan oldum

Doğum yaptığından beri bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu Gupse Özay lohusa günlerini anlattı! Perişan oldum

"Asla uyuyamadım"

"Lohusalığım, etrafımda yardım edebilecek çok insan olmasına rağmen yardım isteyemeyişim veya bebeği başkasına bırakmadaki güvensizliğim nedeniyle yorucu geçti. Asla uyuyamadım. Perişan oldum.

Barış da ben doğum yaptığımda haftanın altı günü deliler gibi çalışıyordu.

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