Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:44

Oyuncu Hande Erçel'den hasta yeğeni Mavi'nin doğum gününde duygusal paylaşım: Baktığın yerde olacağım!

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in minik kızı Aylin Mavi'den geçen aylarda üzücü haber gelmişti. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin, kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Bu süreçte sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu Hande Erçel, yeğeni için ABD'de Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almayı da ertelemişti. 3 yaşına basan Aylin Mavi'nin doğum gününde Hande Erçel'den duygusal paylaşım geldi. Hande Erçel yeğeni Mavi ile karesini paylaşarak "Baktığın her yerde olacağım" dedi. Gamze Erçel de kızının doğum gününden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi...