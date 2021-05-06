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Haberler Galeri Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:41

Oyuncu eşi 'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda dkkat çekti.!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu , yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya eşi 'ı öpücüklere boğduğu romantik pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya, aynı yıl oğlu 'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay aşk pozlarıyla yine beğeni topladı. Eşi ile paylaşımında ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı...

Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu , yeni bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!

Ünlü oyuncu eşi 'ı öpücüklere boğduğu romantik pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!

Güzel oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan 'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!

, aynı yıl oğlu 'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile aşk pozlarıyla yine beğeni topladı.

Oyuncu Hazal Kaya eşi Ali Atay'ı öpücüklere boğdu... Aşk pozunda Hazal Kaya'nın yeni imajı dkkat çekti.!

Eşi ile paylaşımında 'nın yeni imajı ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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