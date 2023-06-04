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Haberler Galeri Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi
Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 15:37

Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan İlker Aksum, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Canım Ailem, Yabancı Damat, Ramo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. Koğuştaki Mucize, Diriliş Ertuğrul ve Poyraz Karayel gibi popüler projelerde yer alan İlker Aksum'dan sürpriz haber geldi. Ünlü oyuncunun nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Aksum, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu'yla evlilik kararı aldı. İşte çiftin düğün tarihi...

Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

Sayısız projede yer alan ünlü oyuncu İlker Aksum'dan sürpriz haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 52 yaşındaki Aksum, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

İlker Aksum yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu'yla evlilik kararı aldı.

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Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

Tiyatroculuk da yapan Ekmekçioğlu, aynı zamanda nefes koçu…

Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çift,18 Haziran'da Harbiye'de nikah masasına oturacak.

Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi

Babası askeri pilot olan Aksum, nikahını Harbiye Orduevi'nde kıyacak.

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