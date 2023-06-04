Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:23
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
15:37
Oyuncu İlker Aksum Dilay Ekmekçioğlu ile evleniyor! İşte düğün tarihi
Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan İlker Aksum, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Canım Ailem, Yabancı Damat, Ramo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. Koğuştaki Mucize, Diriliş Ertuğrul ve Poyraz Karayel gibi popüler projelerde yer alan İlker Aksum'dan sürpriz haber geldi. Ünlü oyuncunun nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Aksum, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu'yla evlilik kararı aldı. İşte çiftin düğün tarihi...