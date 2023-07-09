Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:44

Oyuncu kızı bakın kim çıktı! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize'nin güzelliği büyüledi!

Atv'nin sevilen dizilerinden Aldatmak senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönülleri fethetti. Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri topladı.Ekranların en iddialı yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.