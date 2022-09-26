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Haberler Galeri Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:41

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş görüntülendi. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı. Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka'nın yüzü aşkta güldü. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Danla Bilic ise yeni aşkı Kubilay Aka ile ilk karesini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi... İşte magazine son dakika düşen Kubilay Aka ile Danla Bilic aşkının ilk görüntüleri...

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Oyuncu Kubilay Aka ve YouTuber Danla Bilic, gittikleri Berkay Şahin konserinde samimi bir şekilde görüntülendi.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş!

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Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka'nın yüzü aşkta güldü.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etti! Sürpriz aşktan ilk kareler!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Berat Demir'le olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisini Ocak ayında sonlandıran Bilic kısa bir süre sonra bu ilişkisine ikinci bir şans verse de Engin'le olan birlikteliği uzun sürmemişti.

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