Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:36Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 12:01
Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile "Bu ne hal?" dedirtti!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Yamuk jartiyeri, darmadağınık saçları ile poz veren Merve Boluğur'a "ne oldu, niye kendini böyle dağıttı?" yorumları yağdı.