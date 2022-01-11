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Haberler Galeri Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile "Bu ne hal?" dedirtti!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 12:01

Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile "Bu ne hal?" dedirtti!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Yamuk jartiyeri, darmadağınık saçları ile poz veren Merve Boluğur'a "ne oldu, niye kendini böyle dağıttı?" yorumları yağdı.

Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile Bu ne hal? dedirtti!

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile Bu ne hal? dedirtti!

Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur aşkları ve polemikleri ile oldukça konşuldu.

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Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile Bu ne hal? dedirtti!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı.

Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile Bu ne hal? dedirtti!

Merve Boluğur son olarak yenilediği imajı ile adeta başka birine dönüştü.

Oyuncu Merve Boluğur yamuk jartiyeri darmadağınık saçları ile Bu ne hal? dedirtti!

Kısa kestirdiği saçları ile beğeni toplayan Merve Boluğur sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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