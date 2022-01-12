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Haberler Galeri Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur'un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:40

Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur'un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Erkan Şen isimli bir işletmeciyle şu sıralar aşk yaşayan bir dönemin aranan oyuncularından Merve Boluğur, son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Yamuk jartiyeri, darmadağınık saçları ile poz veren Merve Boluğur'a "ne oldu, niye kendini böyle dağıttı?" yorumları yağdı.

Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur’un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur’un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur aşkları ve polemikleri ile oldukça konşuldu.

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Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur’un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı.

Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur’un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Merve Boluğur son olarak yenilediği imajı ile adeta başka birine dönüştü.

Bu ne hal Merve? Oyuncu Merve Boluğur’un yamuk jartiyeri darmadağınık saçları olay oldu!

Kısa kestirdiği saçları ile beğeni toplayan Merve Boluğur sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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