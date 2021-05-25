Oyuncu Merve Sevi güzelliğiyle mest etti! Merve Sevi'nin derin dekolteli pozuna beğeni yağdı...

Genç yaşta hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu ile birlikte başrollerini oynadıkları Yalancı Yarim dizisinden sonra ekranlara uzunca bir süre ara veren Merve Sevi'yi hayranları çok özledi. 33 yaşındaki Merve Sevi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "yeniden ekranlara ne zaman dönüyorsun?" sorusu sıklıkla soruluyor. Küçük yaşlarda adım attığı ümlüler dünyasına kariyerinde emin adımlarla yükselirken bir anda ekranlardan uzaklaşan Merve Sevi değişimi ile de dikkat çekiyor. Doktorlar dizisinden de tanıdığımız güzel oyuncu Merve Sevi son olarak tatil pozlarıyla beğeni topladı. Derin dekolteli elbisesi ile poz veren Merve Sevi'nin son hali büyüledi...