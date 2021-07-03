Oyuncu Özge Özder sevincini paylaştı: Benim minik tırtılım bugün “anne” dedi… İşte Özge Özder'in kızı Luna...

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz aylarda ilk kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Özge Özder, kızı Eva Luna'yla sık sık paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya karakterine hayat veren Özder, her paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Güzel anne son olarak kızı Eva Luna ile yeni bir karesini yayınladı ve sevincini takipçileriyle paylaştı. Özge Özder "Benim minik tırtılım bugün "anne" dedi" ve duygularını dile getirdi. İşte Özge Özder'in kızı Luna...