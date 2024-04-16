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Haberler Galeri Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:02

Oyuncu Pelin Öztekin'in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 36 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İncecik kalan Pelin Öztekin fit hali büyük beğeni alıyor. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...

Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Oyuncu Pelin Öztekin’in son hali şaşırttı! 93 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin incecik oldu!

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

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