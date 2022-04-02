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Haberler Galeri Oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:51

Oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in son olarak ikizi kadar benzeyen ablası Huri Deniz ilgi odağı oldu. Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile izleyicileri ekrana kilitleyen Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

Oyunculuk yeteneği sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz sosyal medyadaki paylaşımlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. İki kardeş güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyor.

Oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.

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Oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile dikkat çeken ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkan Pınar Deniz güzelliğiyle de büyülüyor.

Oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla çok konuşuluyor.

Oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest ediyor!

Yargı'da Aşk 101 dizisinden de partneri Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Pınar Deniz'in ünü ülke sınırlarını da aştı.

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