Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu. 1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa saç akımına uyan Seda Akman'ın son haline övgüler yağdı. Ünlü oyuncu yeni imajını 'Bu yaz kafam rahat' notu ile takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni haline binlerce beğeni geldi. Sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Nasıl yakışmış bayıldım', 'Ay harika olmuş', 'Çok güzelsin çok' gibi yorumlar yapıldı.