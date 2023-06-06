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Haberler Galeri Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:43

Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Annem, Arka Sokaklar, Küçük Sırlar, Eve Düşen Yıldırım, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kalp Atışı, Masumlar Apartmanı gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! 45 yaşındaki ünlü ismin son haline övgüler yağdı.

Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi.

Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

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Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi! Son haline övgüler yağdı

Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu.

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