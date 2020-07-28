Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Sevilen oyuncu Songül Öden, 4 yıldır aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Songül Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti nikah kareleriyle çok beğenildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı çok merak edildi. Arman Bıçakçı kimdir? sorusu sosyal medyanın en çok merak ettiklerinden oldu. İşte Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı'nın nikah fotoğrafları...