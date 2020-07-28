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Haberler Galeri Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Oyuncu muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Arman Bıçakçı kimdir?

Sevilen oyuncu Songül Öden, 4 yıldır aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Songül Öden'in nikah şahitliğini ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti nikah kareleriyle çok beğenildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 'in eşi Arman Bıçakçı çok merak edildi. Arman Bıçakçı kimdir? sorusu sosyal medyanın en çok merak ettiklerinden oldu. İşte Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı'nın ...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 08:10
Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Sevilen oyuncu Songül Öden, 4 yıldır aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

ve Arman Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken Songül Öden'in nikah şahitliğini ve Esra Dermancıoğlu , Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

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Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Sosyal medyada da ilgi odağı olan Songül Öden ile Arman Bıçakçı çifti nikah kareleriyle çok beğenildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 'in eşi Arman Bıçakçı çok merak edildi.

Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

İşte ve eşi Arman Bıçakçı'nın ...

Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Nikahında, Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih eden güzel oyuncu beğeni topladı.

Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Törene 20 kişilik davetli katıldı. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.

Oyuncu Songül Öden muradına erdi! Songül Öden ile Arman Bıçakçı evlendi! Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı kimdir?

Sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden olan ünlü isimlerin eşlerini ve sevgililerini sizin için derledik...

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