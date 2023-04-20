Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
09:45
Oyuncu Yeliz Şar'ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeliz Şar, gözyaşlarıyla annesini son yolculuğuna uğurladı.Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti.