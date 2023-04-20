Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Yeliz Şar'ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:45

Oyuncu Yeliz Şar'ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeliz Şar, gözyaşlarıyla annesini son yolculuğuna uğurladı.Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti.

Oyuncu Yeliz Şar’ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, anne acısıyla sarsılmıştı. Yeliz Şar, sosyal medya hesabından annesini kaybettiğini duyurmuştu.

Oyuncu Yeliz Şar’ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

78 yaşında vefat eden Şehriban Şule Şar için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze namazı kılındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Yeliz Şar’ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Elinde "Kızın" yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Oyuncu Yeliz Şar’ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

"Organları iflas etti"

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncu, "Annemi daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. Kalbini üç kez çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" dedi.

Oyuncu Yeliz Şar’ın acı günü! Yeliz Şar annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye Yeliz Şar'ın sanatçı dostları Çiğdem Batur, Volkan Severcan, yapımcı Mehmet Yiğit Alp ve aile yakınları katıldı. Şar'ı eski eşi Tolga Güleç ve bir dönem nişanlandığı Davut Güloğlu da acılı gününde yalnız bırakmadı.

SON DAKİKA