Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Bir döneme damga vuran yakışıklı oyuncu Tolga Karel tüm kariyerini bir kenara bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Sarah Scott ile evlenmiş bir kız çocuğu sahibi olmuştu. 3. kez baba olmayı bekleyen Tolga Karel güzel haberi verdi. Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir erkek bebek dünyaya getirdi. Tolga Karel, sevincini Instagram sayfasında yayınladığı fotoğrafla dile getirdi. İşte Tolga Karel'in oğlu Kenan...