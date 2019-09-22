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  • Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan müjdeyi verdi!

Bir döneme damga vuran yakışıklı oyuncu tüm kariyerini bir kenara bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, ile evlenmiş bir kız çocuğu sahibi olmuştu. 3. kez baba olmayı bekleyen Tolga Karel güzel haberi verdi. Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir erkek bebek dünyaya getirdi. Tolga Karel, sevincini sayfasında yayınladığı fotoğrafla dile getirdi. İşte Tolga Karel'in oğlu Kenan...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 13:28
Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Bir döneme damga vuran yakışıklı oyuncu tüm kariyerini bir kenara bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Burada TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, ile evlenmiş bir kız çocuğu sahibi olmuştu. 3. kez baba olmayı bekleyen Tolga Karel güzel haberi verdi. Tolga Karel'in eşi Sarah Scott bir erkek bebek dünyaya getirdi. Tolga Karel, sevincini sayfasında yayınladığı fotoğrafla dile getirdi. İşte Tolga Karel'in oğlu Kenan...

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan üçüncü kez baba oldu. Karel'in eşi dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

, sevincini sayfasında yayınladığı fotoğrafla dile getirdi. Tolga Karel paylaşımına bir de duygusal cümleler ekledi...

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

"Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi de aynı saatlerde Oğlum Kenan ın doğumunu karşılarken Neslican Tay'ın ölümünün haberi geliyor... Neslican Rizeli bir Karadeniz kızı! Tıpkı Annem gibi savaşçı hırçın ama olmuyor tutunamıyor hayata...Sevincim ve üzüntüm birbirine karışıyor...

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Hoşgeldin Kenan, hoşçakal Karadeniz'in Asi kızı Rabbim öyle büyük ki, sevdiği bir kulunu yanına alırken diğerini veriyor aynı saatlerde...

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!

Bir kez daha anlıyorum bedenimiz fani, ruhlarımız Allah'a emanet."

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel müjdeyi verdi!
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