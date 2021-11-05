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Haberler Galeri Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:37

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel, katıldığı canlı yayında eşi Sarah Margaret Scot'un hamile olduğunu açıkladı. Tolga Karel 4. kez baba olacak.

Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel’den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel’den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel’den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel’den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

Ünlü oyuncu Tolga Karel, katıldığı canlı yayında eşi Sarah Margaret Scot'un hamile olduğunu açıkladı.

Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Tolga Karel’den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!

4. kez baba olacağını açıklayan Karel, eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu söyledi.

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