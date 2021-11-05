Giriş Tarihi: 05.11.2021 14:33Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 14:37
Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den müjdeli haber! Tolga Karel canlı yayında duyurdu!
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel, katıldığı canlı yayında eşi Sarah Margaret Scot'un hamile olduğunu açıkladı. Tolga Karel 4. kez baba olacak.