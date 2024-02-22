Oyunculuktaki başarısının sırrı ortaya çıktı! Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Duyanlar şaşkın!

Bergüzar Korel, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu... Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Halit Ergenç'le mutlu bir yaşam süren Korel'in babası ve annesi merak ediliyordu. Korel'in anne ve babası da Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu…