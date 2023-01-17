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Haberler Galeri Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:10

Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Ozan Doğulu ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan son olarak GÜNAYDIN partisine birlikte katılmış ikilinin yaş farkından çok boy farkı konuşulmuştu. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, 51'inci yaş günü için 80'ler konseptli bir parti organize etti. Ozan Doğulu, parti öncesi sevgilisi Hera Aslan ile poz verdi. Ünlü müzisyen, "Hera ile aranızdaki boy farkının konuşulması hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu konuşanlar geri zekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile ne alakası var? diye cevap verdi. Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan leopar desenli kıyafetleriyle dikkat çekerken Ozan Doğulu'nun göz makyajı da çok konuşuldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan, doğum günlerini 80'ler konseptinde birleştirerek Yeniköy'de yer alan bir mekanda kutladı.

Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu'nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partiye; Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Önder Öztarhan, Ümit-Başak Davala da katıldı.

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Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu, "Hera ile aramızda 3 hafta vardı. Küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hepsini bir arada kutlamak istedik. 80'ler konseptli bir parti yaptık. Ben o dönemlerde de böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum" dedi.

Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Doğulu, sevgilisi ile aralarındaki boy farkının çok konuşulmasıyla ilgili de "Konuşanlar gerizekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı?" diyerek güldü.

Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!

Ozan Doğulu ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan son olarak GÜNAYDIN partisine birlikte katılmış ikilinin yaş farkından çok boy farkı konuşulmuştu.

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