Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
07:10
Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!
Ozan Doğulu ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan son olarak GÜNAYDIN partisine birlikte katılmış ikilinin yaş farkından çok boy farkı konuşulmuştu. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, 51'inci yaş günü için 80'ler konseptli bir parti organize etti. Ozan Doğulu, parti öncesi sevgilisi Hera Aslan ile poz verdi. Ünlü müzisyen, "Hera ile aranızdaki boy farkının konuşulması hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu konuşanlar geri zekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile ne alakası var? diye cevap verdi. Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan leopar desenli kıyafetleriyle dikkat çekerken Ozan Doğulu'nun göz makyajı da çok konuşuldu.