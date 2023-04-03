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Haberler Galeri Ozan Güven'den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... "Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak"
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:19

Ozan Güven'den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... "Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak"

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sevgili olduğu dönem Deniz Bulutsuz ile darp iddiasıyla mahkemelik olmuştu.
Deniz Bulutsuz Ozan Güven'den şikayetçi olmuş, Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Oyuncunun şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Dava henüz devam ederken, bu süreçte ekranlara ara veren Ozan Güven, geçtiğimiz gün 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde objektiflere takıldı. Geri döneceğinin müjdesini veren Güven, Deniz Bulutsuz hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

Ozan Güven’den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak

Oyuncu Ozan Güven, iki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz ile darp iddiaları sebebiyle davalık olmuştu. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve ekranlara ara veren 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali ile Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Ozan Güven’den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava nedeniyle mesleğine ara verdiğini açıklayan Güven, "Mahkeme bittikten sonra devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ozan Güven’den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak

"ÇOK KEYFİM YOKTU, OYNAMADIM"

Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan dizisi 'Erşan Kuneri' hakkında da konuşan Ozan Güven, basın mensuplarının "Bu kez dizide yoktunuz" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Bu kez ayrı olmak istedim, çok keyfim yoktu. O yüzden oynamadım" demişti.

Ozan Güven’den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak

MUHABİRLERLE TARTIŞMIŞTI

Güven, sonrasında ise Ortakent'te yer alan bir plajda kız arkadaşı ile şezlongda otururken görüntülenmişti. Daha önce magazin basını ile birçok kez sorun yaşayan oyuncu; yine geleneği yine bozmayarak, yasal sınırları içerisinde kendisini görüntüleyen muhabirlere önce el-kol hareketleri yapmıştı.

Ozan Güven’den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak

Ozan Güven, önceki akşam da Baba Sahne'de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni'ne katıldı.

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