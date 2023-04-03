Ozan Güven'den flaş Deniz Bulutsuz açıklaması! Darp iddiasıyla mahkemelik olmuşlardı... "Fotoğrafların montaj olduğu ortaya çıkacak"

Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:19

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sevgili olduğu dönem Deniz Bulutsuz ile darp iddiasıyla mahkemelik olmuştu.

Deniz Bulutsuz Ozan Güven'den şikayetçi olmuş, Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Oyuncunun şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Dava henüz devam ederken, bu süreçte ekranlara ara veren Ozan Güven, geçtiğimiz gün 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde objektiflere takıldı. Geri döneceğinin müjdesini veren Güven, Deniz Bulutsuz hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.