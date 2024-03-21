Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyada gündem oldu! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş delikanlı oldu!

Taş Kağıt Makas, dizisiyle ekranlara geri dönen 48 yaşındaki Ozan Güven'in 20 yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musunuz? Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor… Ozan Güven'in oğlunu görenler çok şaşırdı.