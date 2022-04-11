Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
12:33
Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya'da romantizmin doruklarında! Aşk pozları yetmedi havuz keyiflerini paylaştılar!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti. Özcan Deniz ile Samar Dadgar şimdilerde Kapadokya'da ön balayında. Romantizmin doruklarına çıkan Özcan Deniz ile genç aşkı paylaşımları ile düşman çatlattı. Samar Dadgar nişanlısı Özcan Deniz ile aşk pozlarını ardı ardına paylaşırken havuz keyiflerini de es geçmedi. İşte Özcan Deniz ile 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin Kapadokya tatilinden pozları...