Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
10:41
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!
Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaş yüzüğünü paylaşarak müjdeli haberi duyuran Samar Dadgar, Özcan Deniz ile Kapadokya'da ön balayına çıktı. Romantizmin doruklarına çıkan Özcan Deniz ile genç aşkı paylaşımları ile düşman çatlattı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın lüks tatilinin detayları da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı!