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Haberler Galeri Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:41

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Deniz, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaş yüzüğünü paylaşarak müjdeli haberi duyuran Samar Dadgar, Özcan Deniz ile Kapadokya'da ön balayına çıktı. Romantizmin doruklarına çıkan Özcan Deniz ile genç aşkı paylaşımları ile düşman çatlattı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın lüks tatilinin detayları da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı!

Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 15 ay evli kaldıktan sonra 2019'da boşanmıştı. Geçen yıl mayısta "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum" diyerek kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Sadgar ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

Ancak eski eşi Feyza Aktan'a oğulları Kuzey için açtığı velayet davası devam ettiği için göz önünde olmamayı tercih etmişlerdi.

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Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

Dava aralıkta sonuçlandı. Özcan Deniz ile Samar Dadgar ocakta ilk kez el ele görüntülendi.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

Deniz, bir ay önce de sevgilisine bir tektaşla evlenme teklif etti.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın Kapadokya tatilinin detayları ortaya çıktı! Genç sevgilisi için en lüks odayı tuttu!

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