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Haberler Galeri Özcan Deniz'den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! "Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"
Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:14

Özcan Deniz'den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! "Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey dünyaya geldi. Ancak Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in mutlulukları kısa sürdü. 15 aylık evliliğin ardından çift, boşandı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık oldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz bir süredir kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı Samar Dadgar ile birliktelik yaşıyor. Deniz, genç sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı. Özcan Deniz, genç aşkının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu paylaşımla kutladı.

Özcan Deniz’den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında dünyaevine girmişti. Bu evliliğinden bir de oğulları olan çiftin evliliği olaylı şekilde sona ermişti.

Özcan Deniz’den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım

Sorunlu bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

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Özcan Deniz’den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım

Özcan Deniz, bir süredir kendisinden 24 yaş küçük İranlı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.

Özcan Deniz’den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, Deniz'in oğlu Kuzey'i de alarak tatile çıkmıştı.

Özcan Deniz’den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım

HEM BEĞENİ TOPLADI, HEM DE ELEŞTİRİ ALDI

Dadgar, tatilden fotoğraflarını paylaştı. Dadgar'ın pozları hem beğeni topladı, hem de eleştiri aldı.

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