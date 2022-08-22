Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 10:14

Özcan Deniz'den 24 yaş küçük sevgilisine doğum günü sürprizi! "Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016 yılında aşk yaşadığı Feyza Aktan ile evlendi. 2018 yılında Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in oğulları Kuzey dünyaya geldi. Ancak Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in mutlulukları kısa sürdü. 15 aylık evliliğin ardından çift, boşandı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık oldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz bir süredir kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı Samar Dadgar ile birliktelik yaşıyor. Deniz, genç sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı. Özcan Deniz, genç aşkının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu paylaşımla kutladı.