Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

Özcan Deniz ve Feyza Aktan oğullarının doğum günün karantina altında evde kutladılar. 2 yaşına giren oğulları Kuzey için evde mini parti yaptılar. Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da baba olmuştu. 30 Nisan 2018'de oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı. Feyza Aktan ise Instagram sayfasında kutlama fotoğrafı yayınlayıp altına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey için yaptığı duygusal paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Özcan Deniz'in o paylaşımı…