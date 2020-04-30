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Haberler Galeri Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

'den oğlu 'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

ve oğullarının doğum günün karantina altında evde kutladılar. 2 yaşına giren oğulları için evde mini parti yaptılar. Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da baba olmuştu. 30 Nisan 2018'de oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü, hesabından paylaştığı bir video ile kutladı. Feyza Aktan ise sayfasında kutlama fotoğrafı yayınlayıp altına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey için yaptığı duygusal paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Özcan Deniz'in o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:54
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

, 2018 yılının mart ayında ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl çiftin oğulları dünyaya gelmişti.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

15 aylık evlilik Haziran 2019'da bitti ancak ile ilişkilerini sonlandırmadı.

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Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

ve 'in oğlu , dün 2 yaşına bastı.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

30 Nisan 2018'de oğlu 'i kucağına alan , oğlu Kuzey'in doğum gününü, hesabından paylaştığı bir video ile kutladı.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

, oğlunun doğum gününü "Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun... Ömrüm, 'im.." mesajı ile kutladı.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

ise sayfasında kutlama fotoğrafı yayınlayıp altına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal sözler… Özcan Deniz ‘Hikayemi güzelleştiren evlat’

ve oğullarının doğum günün karantina altında evde kutladılar.

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