HaberlerGaleriÖzcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi... Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:00Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 08:26
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi... Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi!
Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz son olarak oğlu Kuzey ile paylaşımı ile sitem etmişti. Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşımlar geldi. Oldukça büyüdüğü görülen Özcan Deniz'in oğlu Kuzey sanatçının takipçileri tarafından genellikle annesine benzetildi. İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey...