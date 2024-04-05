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Haberler Galeri Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in sarmaş dolaş pozlarına 'kalp' emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:28

Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in sarmaş dolaş pozlarına 'kalp' emojileri yağdı!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in daha önce "sürpriz sonlu" diyerek paylaylaşım yaptığı günden yeni kareler ortaya çıktı. İşte Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile aşk pozlarının da yer aldığı yeni paylaşımı...

Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in sarmaş dolaş pozlarına ’kalp’ emojileri yağdı!

Mutluluklarıyla düşman çatlatıyorlar! Kuruluş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den aşk dolu pozlar geldi.

Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in sarmaş dolaş pozlarına ’kalp’ emojileri yağdı!

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

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Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in sarmaş dolaş pozlarına ’kalp’ emojileri yağdı!

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in sarmaş dolaş pozlarına ’kalp’ emojileri yağdı!

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulunmuştu.

Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in sarmaş dolaş pozlarına ’kalp’ emojileri yağdı!

Fahriye Evcen'in "sürpriz sonlu" diyerek paylaştığı anlarda Burak Özçivit ile oğlu Karan kalpleri ısıtmıştı.

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