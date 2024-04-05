Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:28
Özçivit ailesinden doğa ile iç içe paylaşım! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in sarmaş dolaş pozlarına 'kalp' emojileri yağdı!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in daha önce "sürpriz sonlu" diyerek paylaylaşım yaptığı günden yeni kareler ortaya çıktı. İşte Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile aşk pozlarının da yer aldığı yeni paylaşımı...