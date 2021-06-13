Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ilişkilerine doludizgin devam ediyor. 7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çiftten geçtiğimiz günlerde flaş bir haber gelmişti. Hamile olduğu iddia edilen Özge Özpirinçci, "13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" diyerek iddiaları doğrulamıştı. Son olarak çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti...