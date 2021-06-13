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Haberler Galeri Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:07

Özge Özpirinçci ile 'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! nikah tarihine de karar verdi...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile , ilişkilerine doludizgin devam ediyor. 7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çiftten geçtiğimiz günlerde flaş bir haber gelmişti. Hamile olduğu iddia edilen Özge Özpirinçci, "13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" diyerek iddiaları doğrulamıştı. Son olarak çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. İşte 'ün bebeklerinin cinsiyeti...

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile , ilişkilerine doludizgin devam ediyor.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

7 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çiftten geçtiğimiz günlerde flaş bir haber gelmişti.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

Uzun yıllardır 'le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

Özpirinçci müjdeli haberi, "13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" sözleriyle duyurmuştu.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk nikah tarihine de karar verdi...

Son olarak çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

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