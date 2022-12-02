Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 15:26

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan 1 yaşında! Özge Özpirinçci'den duygusal kutlama!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da 1 yaşına bastı. Gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ettikleri kızları Mercan'ın yüzünü sır gibi saklayan Özge Özpirinçci ise bu sefer takipçilerine sürpriz yaptı. Çiftin kızları Mercan için hazırladıkları mütevazı kutlamayı yakın arkadaşları Berrak Tüzünataç paylaşırken Özge Özpirinçci'den ise duygusal bir video geldi. Kızı ile eğlenceli anlarından kesitleri paylaşan Özge Özpirinçci'ye tebrik mesajları yağdı. İşte Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan...