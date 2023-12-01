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Haberler Galeri Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:25

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da 2 yaşına bastı. Çiftin kızları Mercan için hazırladıkları doğum günü partisine ünlü çiftin yakın dostları katıldı. Doğum günü annesi Özge Özpirinçci kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti kızları Mercan ile mum üfledi gönlünce eğlendi... Özge Özpirinçci'ye tebrik mesajları yağdı. İşte Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın doğum gününden kareler...

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında dünyaevine girdi. Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı. Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Geçtiğimiz haftalarda 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da 2 yaşına bastı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Doğum günü annesi Özge Özpirinçci kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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