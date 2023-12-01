Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında dünyaevine girdi. Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı. Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.