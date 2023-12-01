Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
11:25
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan 2 yaşında! Doğum günü kızı ve annesinin enerjileri kalpleri ısıttı!
Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da 2 yaşına bastı. Çiftin kızları Mercan için hazırladıkları doğum günü partisine ünlü çiftin yakın dostları katıldı. Doğum günü annesi Özge Özpirinçci kızının doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti kızları Mercan ile mum üfledi gönlünce eğlendi... Özge Özpirinçci'ye tebrik mesajları yağdı. İşte Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın doğum gününden kareler...