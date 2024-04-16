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Haberler Galeri Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 23:32

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Ünlü çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, evliliklerini Mercan adında 2 yaşındaki kızlarıyla taçlandırdı. Ünlü çiftin minik kızları büyüdü. Sosyal medyayı sık kullanan Özge Özpirinçci bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. İşte Özge Özpirinçci'nin kızıyla o paylaşımı!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlendi.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı.

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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Sosyal medyayı sık kullanan Özge Özpirinçci bugün kızıyla bir paylaşım yaptı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!

Ünlü çiftin minik kızları büyüdüğü takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.

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