Giriş Tarihi: 16.04.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
23:32
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün kızları Mercan büyüdü! İşte Özge Özpirinçci’nin kızıyla o pozu!
Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Ünlü çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, evliliklerini Mercan adında 2 yaşındaki kızlarıyla taçlandırdı. Ünlü çiftin minik kızları büyüdü. Sosyal medyayı sık kullanan Özge Özpirinçci bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. İşte Özge Özpirinçci'nin kızıyla o paylaşımı!