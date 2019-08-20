Özge Özpirinçci'nin boyunu duyan inanamıyor! İşte Özge Özpirinçci’nin ve diğer ünlülerin boyları…

Ünlü şarkıcı ve oyuncuları ekran başında izlerken her zaman boylarını merak etmişizdir. Son zamanların en çok aratılan konularından biri olan ünlülerin boylarını tahmin etmek zor. Uzun sandığımız ünlü isimler aslında kısa ya da kısa sandığımız ünlü isimler uzun boylu olabiliyor. Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin de boyu internette en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Özge Özpirinçci'nin boyunu duyan inanamıyor. Peki ünlülerin boyları kaç? İşte merak edenler için Özge Özpirinçci'nin ve diğer ünlülerin boyları…