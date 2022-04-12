Giriş Tarihi: 12.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 08:58

Özge Ulusoy 19 yılda öyle bir değişmiş ki! "Yazık etmişsin kendine" Özge Ulusoy'un estetiksiz hali sosyal medyayı ikiye böldü!

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Özge Ulusoy son olarak, güzellik kraliçesi seçildiği 2003'e ait fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü modelin 19 yılda estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişime uğradığı görüldü. Takipçileri, "Eski hali daha güzelmiş", "Yazık etmiş kendine" diye yorum yaptı. Öte yandan Özge Ulusoy'un estetiksiz hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetiksiz hali...