Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen Özge Ulusoy'un son hali hayranlarını şoke etti. Özge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın diline düştü. Estetiği abarttığı söylenen Özge Ulusoy'u son hali ile tanıyamayan hayranları mankeni yorum yağmuruna tuttu. Kimi Ceylan'a benzetti, kimi Yonca Evcimik'e... Özge Ulusoy'a "Bu sen olamazsın" diyen hayranlarından baıları ise Özge Ulusoy'a Ciciş kardeşler benzetmesinde bulundu. İşte estetik operasyon sonrası Özge Ulusoy'un son hali...