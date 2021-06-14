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Haberler Galeri Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 06:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 07:10

estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi 'a benzetti kimi 'e...

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan 'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen hayranlarını şoke etti. Özge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın diline düştü. Estetiği abarttığı söylenen Özge Ulusoy'u son hali ile tanıyamayan hayranları mankeni yorum yağmuruna tuttu. Kimi 'a benzetti, kimi 'e... Özge Ulusoy'a "Bu sen olamazsın" diyen hayranlarından baıları ise Özge Ulusoy'a benzetmesinde bulundu. İşte sonrası Özge Ulusoy'un son hali...

Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

2003 Miss Turkey yarışmasının ikinci güzeli , podyumların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan 'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

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Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklamıştı.

Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen 'un son hali hayranlarını şoke etti.

Özge Ulusoy estetiği abartınca dillere düştü! Özge Ulusoy'u son hali ile kimi Ceylan'a benzetti kimi Yonca Evcimik'e...

değişimi ile sosyal medyanın diline düştü.

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