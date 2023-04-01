Giriş Tarihi: 01.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 11:47

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy'un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı. Özge Ulusoy son olarak soluğu bir güzellik merkezinde aldı. Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü. Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Özge Ulusoy'un takipçileri ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. "İnsan bunu kendine neden yapar?" "Ne gerek vardı Özge hanım" "Nereye gittiğinizi yazdığınız iyi olmuş, nereye gitmeyeceğimizi anladık" İşte Özge Ulusoy'un son hali...