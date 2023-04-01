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Haberler Galeri Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy'un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 11:47

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy'un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı. Özge Ulusoy son olarak soluğu bir güzellik merkezinde aldı. Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü. Yüzündeki değişim ile dikkat çeken Özge Ulusoy'un takipçileri ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu. "İnsan bunu kendine neden yapar?" "Ne gerek vardı Özge hanım" "Nereye gittiğinizi yazdığınız iyi olmuş, nereye gitmeyeceğimizi anladık" İşte Özge Ulusoy'un son hali...

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın diline düştü.

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

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Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.

Özge Ulusoy estetik faciası olma yolunda! Ünlü manken Özge Ulusoy’un yüzünün son hali takipçilerini üzdü: İnsan bunu kendine neden yapar?

Uzun yıllardır modellik yapan ve şimdilerde sunuculuk da yapan Özge Ulusoy'un son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

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