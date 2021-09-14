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Haberler Galeri Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 10:05

Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Özge Ulusoy, değişimi ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Estetiği abarttığı söylenen Özge Ulusoy, bu kez de bacaklarındaki değişiklik ile dikkat çekti. Bazı takipçileri Ulusoy'un fotoğraflarına 'Photoshop mu?' yorumunu yaptı.

Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü manken Özge Ulusoy, yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Özge Ulusoy, Fransa'ya gitti. Ülkenin altını üstüne getiren ünlü model çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Özge Ulusoy, Photoshop'u fazla kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Hayranlarının bir kısmı Öze Ulusoy'u fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi.

Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Bir saatte 3 bine yakın beğeni alan Özge Ulusoy'un bacaklarındaki değişiklik dikkat çekti.

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