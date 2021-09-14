Özge Ulusoy Photoshop kurbanı mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü

Geçmiş fotoğraflarıyla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Özge Ulusoy'un değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" yorumunda bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyatı olduğunu açıklamıştı. Özge Ulusoy, değişimi ile sosyal medyanın diline düşmüştü. Estetiği abarttığı söylenen Özge Ulusoy, bu kez de bacaklarındaki değişiklik ile dikkat çekti. Bazı takipçileri Ulusoy'un fotoğraflarına 'Photoshop mu?' yorumunu yaptı.