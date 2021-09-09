Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:53Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:56
Özge Ulusoy'un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy'a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!
Önceki akşam bir organizasyonda sunuculuk yapan güzel manken Özge Ulusoy derin yırtmaçlı sarı elbisesi ile göz kamaştırdı. Basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Özge Ulusoy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" diye konuştu. Geçen hafta sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun baş harfini taşıyan bir şapkayla görüntülenen ünlü manken sevgilisine aşkını haykırdı.