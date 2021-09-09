Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özge Ulusoy'un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy'a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!
Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 07:56

Özge Ulusoy'un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy'a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!

Önceki akşam bir organizasyonda sunuculuk yapan güzel manken Özge Ulusoy derin yırtmaçlı sarı elbisesi ile göz kamaştırdı. Basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Özge Ulusoy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" diye konuştu. Geçen hafta sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun baş harfini taşıyan bir şapkayla görüntülenen ünlü manken sevgilisine aşkını haykırdı.

Özge Ulusoy’un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy’a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!

Önceki akşam bir organizasyonda sunuculuk yapan güzel manken Özge Ulusoy derin yırtmaçlı sarı elbisesi ile göz kamaştırdı.

Özge Ulusoy’un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy’a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!

Basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Özge Ulusoy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özge Ulusoy’un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy’a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!

Geçen hafta sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun baş harfini taşıyan bir şapkayla görüntülenen ünlü manken sevgilisine aşkını haykırdı.

Özge Ulusoy’un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy’a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!

Ulusoy "Erkek arkadaşımın baş harfi o yüzden F harfiydi. Kolyede falan takılır ya bende şapkama taktım. Başımın üzerinde yeri var" dedi.

Özge Ulusoy’un sevgilisi bu işe ne diyecek? Özge Ulusoy’a sözleri sonrası evlilik teklifleri yağıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA