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Haberler Galeri Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal'ın yüzü dostlarıyla güldü!
Giriş Tarihi: 14.08.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 11:04

Özgü Namal'dan Oktay Kaynarca'nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal'ın yüzü dostlarıyla güldü!

Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti. 43 yaşındaki oyuncu Özgü Namal, beyazlayan saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekmişti. Özgü Namal, son olarak yakın arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrol olduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setine ziyarette bulundu. Yüzü gülen Özgü Namal'ın set ziyareti uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncununl hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Özgü Namal'ın son hali...

Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal geçtiğimiz günlerde, Bodrum Ortakent'teki bir otelde tatil yaparken görüntülenmişti. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki oyuncu, beyazlamış saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekmişti. Namal, yasal alandan görüntü alan basın mensuplarına tepki göstermişti.

Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

Özgü Namal'ın eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, iki yıl önce yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülenmişti.

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Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

"ÇOCUKLARIMI ÇEKEMEZSİN"

Şezlongunda arkadaşları ile sohbet eden Özgü Namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçmış ve hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su'yu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başlamıştı. Namal, fotoğraflarını çeken gazetecilere ise "Çocuklarımı çekemezsin." diyerek sert çıkmıştı.

Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

"HEMEN SİL O FOTOĞRAFLARI"

Gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu, "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum. Burası özel bir alan, sen beni çekemezsin. Hemen sil o fotoğrafları" diyerek bağırmıştı. "Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun" cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza atmıştı.

Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

"ONLAR İSTEYEBİLİR, BEN İSTEMİYORUM!"

Kendisi gibi Ortakent'deki otelde tatil yapan Azra Akın, aynı gün gündüz erken saatlerde eşi ve çocuğu ile görüntülenmişti.

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