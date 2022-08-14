Özgü Namal’dan Oktay Kaynarca’nın setine ziyaret! Eşinin ölümünün ardından Özgü Namal’ın yüzü dostlarıyla güldü!

Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından adeta yıkılan Özgü Namal, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenmişti. 43 yaşındaki oyuncu Özgü Namal, beyazlayan saçları ve bir hayli zayıflamış haliyle dikkat çekmişti. Özgü Namal, son olarak yakın arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrol olduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setine ziyarette bulundu. Yüzü gülen Özgü Namal'ın set ziyareti uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncununl hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Özgü Namal'ın son hali...