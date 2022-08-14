Video Fragman Oktay Kaynarca yeni dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam" ile ATV'de ekranlara dönüyor! İşte diziden ilk görüntüler | Video
Oktay Kaynarca yeni dizi

Oktay Kaynarca yeni dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam" ile ATV'de ekranlara dönüyor! İşte diziden ilk görüntüler | Video

14.08.2022 | 13:58

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OTOMATİK OYNAT

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Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gidecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

"BEN BU CİHANA SIĞMAZAM" YENİ SEZONDA ATV EKRANLARINDA İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK!

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

TÜRK DEVLETLERİNİN KADERİ CEZAYİR'İN ELİNDE!
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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