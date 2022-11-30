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Haberler Galeri 'Özgüvenim sıfır' demişti! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:41

'Özgüvenim sıfır' demişti! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü.

’Özgüvenim sıfır’ demişti! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü.

’Özgüvenim sıfır’ demişti! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam'da alan Zeynep Alkan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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’Özgüvenim sıfır’ demişti! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Zeynep Alkan sosyal medya hesabından önce makyajlı sonra makyajsız halini paylaştı. En doğal halini sevenleriyle paylaşan Alkan'ın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

’Özgüvenim sıfır’ demişti! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara, 'Kendiyle barışık olmanın gücünü o kadar iyi yansıtıyorsun ki seninle gurur duyuyorum', 'Her halinle güzelsin', 'Çok güzelsin makyaja ve filtreye gerek yok' yorumları yapıldı.

’Özgüvenim sıfır’ demişti! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı

ÖZGÜVENİM SIFIR!

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem eden Zeynep Alkan şöyle konuşmuştu:

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