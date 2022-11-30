Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
12:41
'Özgüvenim sıfır' demişti! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sivilceli yüzünü paylaştı
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü.