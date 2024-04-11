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Haberler Galeri Özkan Uğur'suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur'un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson'dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 08:23

Özkan Uğur'suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur'un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson'dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Mazhar Alanson, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl vefat eden yakın dostu Özkan Uğur'dan bahsetti: "Hep aklımda. Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâla taze. Yokluğu bizi zorluyor." Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yakın dostları olmadan ilk kez geçtiğimiz ay Bostancı'da sahneye çıkmıştı. Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'un konserle ilgili gündem olan sözlerine dair açıklama yaptı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Sanatçı Mazhar Alanson, önceki gün akşam saatlerinde Tarabya'daki bir balıkçıdaydı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Alanson, geçen yıl vefat eden MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'dan da bahsetti.

Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Alanson, "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de. Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı taze. Yokluğu hâlâ bizi zorluyor" dedi.

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Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Bu arada Alanson, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser sonrası Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın, "Konserden haberimiz yoktu" iddiasına da açıklık getirdi.

Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Alanson, "Bir yanlış anlaşılma var. Erken vermedik biz konseri aslında. Biz bu konseri Özkan'ı anmak amacıyla yaptık. İddia edilen açıklama sonrası Aysun Hanım'ın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" dedi.

Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

"MEDYADAN ÖĞRENDİM!"

Geçtiğimiz haftalarda Fuat Güner ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdikleri konserin ardından Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'un, "Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. 'Büyük cesaret' dedim, bravo yani" şeklindeki sözleri basına yansımıştı.

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