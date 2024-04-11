Özkan Uğur’suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur’un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson’dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...

Alanson, "Bir yanlış anlaşılma var. Erken vermedik biz konseri aslında. Biz bu konseri Özkan'ı anmak amacıyla yaptık. İddia edilen açıklama sonrası Aysun Hanım'ın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" dedi.