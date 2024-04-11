Giriş Tarihi: 11.04.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
08:23
Özkan Uğur'suz ilk konsere eşi Aysun Aslan Uğur'un yorumu olay olmuştu! Mazhar Alanson'dan açıklama geldi: Yanlış anlaşıldı...
Mazhar Alanson, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl vefat eden yakın dostu Özkan Uğur'dan bahsetti: "Hep aklımda. Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâla taze. Yokluğu bizi zorluyor." Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yakın dostları olmadan ilk kez geçtiğimiz ay Bostancı'da sahneye çıkmıştı. Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'un konserle ilgili gündem olan sözlerine dair açıklama yaptı.