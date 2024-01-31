Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:46
Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal konuşma! "Öldüğüne hâlâ inanamıyorum"
Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan MFÖ grubu solisti Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Sevilen ismin vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.