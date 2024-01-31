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Haberler Galeri Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal konuşma! "Öldüğüne hâlâ inanamıyorum"
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:46

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal konuşma! "Öldüğüne hâlâ inanamıyorum"

Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan MFÖ grubu solisti Özkan Uğur 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Sevilen ismin vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! Öldüğüne hâlâ inanamıyorum

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! Öldüğüne hâlâ inanamıyorum

Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! Öldüğüne hâlâ inanamıyorum

lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! Öldüğüne hâlâ inanamıyorum

28 yaşındaki Alişan Uğur, gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Sahnede konuşma yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal konuşma! Öldüğüne hâlâ inanamıyorum

Babam şarkılarıyla, filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum.

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