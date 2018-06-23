Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

KİLO VERİNCE YAŞAM KALİTEM ARTTI



Daha sonra da tüm mide ameliyatı olup 35 kilo verdiniz. O süreç nasıl geçti?

Bizim ailede yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı herkeste var. Bu arada 40 yaş bir eşik ve onu geçtikten sonra bende de yavaş yavaş emareler kendini göstermeye başlamıştı. Kilodan dolayı dizimde ve belimde ciddi sıkıntılar oluyordu. Kısacası hayatımın her alanında kilo beni aşağıya çekmeye başlamıştı.

Ameliyat olma sürecinden biraz korkuyordum ama bu işin güvenli bir yere gittiğini görünce ani bir kararla tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim.

Kilo verdikten sonra daha iyi anlıyorum, gerçekten yaşam kalitem arttı.