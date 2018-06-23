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: 35 kilo verdim ��zgürleştim

Giriş Tarihi: 23.06.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 08:34
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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Verdiği kilolarla dikkat çeken Atv'deki 'Kocaman Ailem' dizisinin 'Sevgi'si : Kimse bana 'kötü kadın' rolü vermedi. Benden fettan biri çıkabileceğini düşünemediler. Halbuki çıkmaz mı, mis gibi çıkar; hatta ters köşe olduğu zaman tadından da yenmez

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Atv'nin sevilen dizisi 'Kocaman Ailem'de ikinci Hulusizede olan 'Sevgi'; gizemli, hafif tedirgin edici ama son derece kalender bir kadındır.
Bir yere heykeli dikilecek olsa 'Sevgi'nin yüreğine çimento yetmez!
Böyle doğmamıştır elbette; yaşadığı olaylar, zorlu hayat koşulları ve düğün öncesi tüm eşyalarını çalıp kaçan 'Hulusi' onu bu hale getirmiştir. Polisiye olaylara karşı özel bir ilgi beslemektedir.
Öyle ki herhangi bir suçu oturduğu yerden çözebilir. Tam bir Müge Anlı hayranıdır. Hayatta vazgeçemediği iki şey varsa, biri oğlu 'Selim', diğeri ise televizyonudur. 'Sevgi' karakterine hayat veren ile buluşup hem kendi yaşamını, hem de diziyi konuştuk...

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Sağlığınızla ilgili badireleri atlattıktan sonra hayatınızda neler değişti?

Tiroitlerimle ilgili bir sıkıntım vardı. O kadar hızlı teşhis konup tedavi edildi ki; kanser olduğum için üzülmeye ya da panik yapmaya fırsatım olmadı.
Ne psikolojik olarak, ne de fiziksel olarak etki bırakmadı.
Çok şükür ki, neredeyse bana değmeden geçti diyebilirim.

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

KİLO VERİNCE YAŞAM KALİTEM ARTTI

Daha sonra da tüm mide ameliyatı olup 35 kilo verdiniz. O süreç nasıl geçti?

Bizim ailede yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı herkeste var. Bu arada 40 yaş bir eşik ve onu geçtikten sonra bende de yavaş yavaş emareler kendini göstermeye başlamıştı. Kilodan dolayı dizimde ve belimde ciddi sıkıntılar oluyordu. Kısacası hayatımın her alanında kilo beni aşağıya çekmeye başlamıştı.
Ameliyat olma sürecinden biraz korkuyordum ama bu işin güvenli bir yere gittiğini görünce ani bir kararla tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim.
Kilo verdikten sonra daha iyi anlıyorum, gerçekten yaşam kalitem arttı.

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Fit olmak nasıl bir duyguymuş?

İnanılmaz ferah ve mutluluk verici. Harekete edebilmek çok güzel bir şeymiş... Aslında hayatım değişmedi ama tadını çıkarmamın dozu arttı.
Ben yine yemek yemeyi çok seviyorum, yine gezmek keyif veriyor. Büyük konuşmak kötüdür ama bu saatten sonra eski halime dönmem.

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Aslında insanlar sizi tonton halinizle tanıyıp sevdi; kilolu olmanın avantajı da olmadı mı?

İki reaksiyon var; biri 'Ne kadar tatlıydınız, yanaklarınız tombik tombikti, biz o halinizi çok seviyorduk' derken, diğer tarafta 'Fit olmak size çok yakıştı, ne kadar sağlıklı görünüyorsunuz, siz zaten hoş bir hanımdınız daha da hoş olmuşsunuz' deyince, ben ikinci tarafı dinlemeyi tercih ediyorum.
(Gülüyor) Zayıflamam oyunculuk için daha avantajlı oldu, evin annesi olmak dışında artık daha farklı roller oynayabilirim.

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: 35 kilo verdim özgürleştim
Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Kiloluyken altından kalkamayacağınıza inandığınız ya da oynamak isteyip de içinizde ukde kalan bir rol oldu mu?


Benim yoktu ama 'Bu kadınlar bu rolleri oynar; bu adamlar bu rolleri oynar' diye televizyon dünyamızın kendi içinde klişeleri var. Hep tipler üzerinden kadrolar oluşturulduğu için kimse bana 'kötü kadın' rolü vermedi.
'Yumuk yumuk, çok tatlı, sevimli' dedikleri için benden fettan biri çıkabileceğini düşünemediler.
Halbuki çıkmaz mı, mis gibi çıkar; hatta ters köşe olduğu zaman tadından da yenmez.
Şimdi acısını çıkarma vakti.

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