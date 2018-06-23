Özlem Türkad: 35 kilo verdim özgürleştim

Aslında insanlar sizi tonton halinizle tanıyıp sevdi; kilolu olmanın avantajı da olmadı mı?
İki reaksiyon var; biri 'Ne kadar tatlıydınız, yanaklarınız tombik tombikti, biz o halinizi çok seviyorduk' derken, diğer tarafta 'Fit olmak size çok yakıştı, ne kadar sağlıklı görünüyorsunuz, siz zaten hoş bir hanımdınız daha da hoş olmuşsunuz' deyince, ben ikinci tarafı dinlemeyi tercih ediyorum.
(Gülüyor) Zayıflamam oyunculuk için daha avantajlı oldu, evin annesi olmak dışında artık daha farklı roller oynayabilirim.