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'dan yıllar sonra mutluluk pozu

Özlem Yıldız, önceki gün eski eşi Sinan Serter ve oğulları Demir'le birlikte Vadistanbul'da objektife yansıdı

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:19
Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

Sunucu 2005'te evlendiği Sinan Serter'den 2013'te boşanmıştı.

Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

eski eşi Sinan Serter'in Kaşıbeyaz'daki doğum günü kutlamasına katıldı.

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Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

Yanlarında oğulları Demir de vardı.

Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

Yıllar sonra mutluluk pozu verdiler.

Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

daha önce biten evliliği hakkında şu sözleri söylemişti:

Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

"Evliliğimle alakalı hiç pişmanlığım olmadı ama zaman zaman 'keşke bitmeseydi' dediğim günler oldu"

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