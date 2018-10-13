Özlem Yıldız'dan yıllar sonra mutluluk pozu

Özlem Yıldız, önceki gün eski eşi Sinan Serter ve oğulları Demir'le birlikte Vadistanbul'da objektife yansıdı Sunucu Özlem Yıldız 2005'te evlendiği Sinan Serter'den 2013'te boşanmıştı. Özlem Yıldız eski eşi Sinan Serter'in Kaşıbeyaz'daki doğum günü kutlamasına katıldı. Yanlarında oğulları Demir de vardı. Yıllar sonra mutluluk pozu verdiler. Özlem Yıldız daha önce biten evliliği hakkında şu sözleri söylemişti: 'Evliliğimle alakalı hiç pişmanlığım olmadı ama zaman zaman 'keşke bitmeseydi' dediğim günler oldu'