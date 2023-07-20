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Haberler Galeri Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir'in deniz keyfi!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:30

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir'in deniz keyfi!

Oğlu ile tatilde olan Özlem Yıldız paylaştığı kare sonrası bir takipçisinin yorumu ile çılgına dönmüştü. Özlem Yıldız oğlu Demir ile tatil pozunu paylaşmış ve yapılan "çirkin" yorumuna güzel sunucudan sert yanıt gelmişti. Tatilde sosyal medya zorbalığına maruz kalsalar da anne-oğul keyiflerini bozmadı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da güzelliğiyle ve fit vücuduyla plajların gözde ismi olmayı başaran Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkaran anne-oğul objektiflere yansıdı. Demir annesini omuzlarında taşıdı...

Özlem Yıldız’ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir’in deniz keyfi!

Sunucu ve model Özlem Yıldız, önceki gün oğlu Demir Serter ile Bodrum'daki bir beach'te görüntülendi. Her yaz olduğu gibi bu yaz da plajların gözde ismi olmaya devam eden Yıldız, oğluyla keyifli bir gün geçirdi.

Özlem Yıldız’ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir’in deniz keyfi!

Oğlu ile tatilde olan Özlem Yıldız paylaştığı kare sonrası bir takipçisinin yorumu ile çılgına dönmüştü. Özlem Yıldız oğlu Demir ile tatil pozunu paylaşmış ve yapılan "çirkin" yorumuna güzel sunucudan sert yanıt gelmişti. Tatilde sosyal medya zorbalığına maruz kalsalar da anne-oğul keyiflerini bozmadı.

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Özlem Yıldız’ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir’in deniz keyfi!

Güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkaran anne-oğul objektiflere yansıdı.

Özlem Yıldız’ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir’in deniz keyfi!

DENİZDE EĞLENDİLER

Demir'in, bir ara annesini omzunda taşıdığı görüldü.

Özlem Yıldız’ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir’in deniz keyfi!

Denizde eğlenceli anlar yaşayan ikili, daha sonra kumsalda güneşlenip dinlendi.

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