Giriş Tarihi: 20.07.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 08:30

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir kocaman delikanlı oldu! Annesini omuzlarında taşıdı... Özlem Yıldız ile oğlu Demir'in deniz keyfi!

Oğlu ile tatilde olan Özlem Yıldız paylaştığı kare sonrası bir takipçisinin yorumu ile çılgına dönmüştü. Özlem Yıldız oğlu Demir ile tatil pozunu paylaşmış ve yapılan "çirkin" yorumuna güzel sunucudan sert yanıt gelmişti. Tatilde sosyal medya zorbalığına maruz kalsalar da anne-oğul keyiflerini bozmadı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da güzelliğiyle ve fit vücuduyla plajların gözde ismi olmayı başaran Özlem Yıldız, oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Denizde eğlenceli anlar yaşayarak güneş ve denizin keyfini çıkaran anne-oğul objektiflere yansıdı. Demir annesini omuzlarında taşıdı...